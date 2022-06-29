НАТО офіційно визнало росію загрозою для безпеки союзників. Альянс прийняв нову стратегічну концепцію до 2030 року

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NATO / Website

Сьогодні, 29 червня, на саміті НАТО в Мадриді країни-члени Альянсу затвердили нову стратегічну концепцію до 2030 року, яка офіційно визнає росію найсерйознішою та прямою загрозою для безпеки союзників.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

НАТО офіційно визнало росію прямою загрозою. Нова стратегічна концепція НАТО змінила статус росії — тепер Альянс визначає рф найсерйознішою та прямою загрозою для безпеки союзників.

Нова концепція визначає пріоритети, основні завдання та підходи Альянсу на наступне десятиліття. Вона оцінює та враховує обстановку безпеки, пояснює ключову мету НАТО щодо забезпечення колективної оборони та окреслює стратегії спільних дій, стримування загроз та запобігання кризам.

У документі, крім росії, говориться про Китай, який ставить виклики безпеці, інтересам та цінностям союзників. Також у документі згадується зміна клімату, яка вказана «значущою проблемою нашого часу».

Як пише «Європейської правди», у розпорядженні якої є текст концепції, новая стратегія передбачає, що ядерні сили Альянсу залишаються найвищою гарантією безпеки союзників. Водночас НАТО вважає, що обставини, за яких Альянсу доведеться застосувати ядерну зброю, є вкрай малоймовірними.

Стратегічна концепція оновлюється приблизно кожні десять років і є другим за значимістю документом НАТО.