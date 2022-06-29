Українська військова розвідка: Окупанти вигадали новий спосіб для збирання особистих даних жителів Маріуполя

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Окупаційна адміністрація міста Маріуполь Донецької області використовує нові методи збору інформації про мешканців, які залишаються в місті — вона організувала прийом заявок про пошкоджене майно в ході бойових дій.

Про це українська військова розвідка повідомила у середу, 29 червня.

Для цього громадянам необхідно подати заявку на відбудову житлових помешкань або на відшкодування, якщо відбудувати неможливо. У заяві обов’язково має бути зазначено, що майно «було пошкоджене в результаті обстрілів ЗСУ». Також необхідно перелічити усіх власників житла, а також зареєстрованих там громадян і надати інформацію щодо місця їхнього нинішнього перебування.

Якщо зареєстровані в помешканні громадяни виїхали на підконтрольну Україні територію або за кордон (окрім росії та білорусі), то людей, які подали заявки, викликають на допит. Надалі вимагають встановити зв’язок з тими, хто виїхав, та спробувати примусити їх до співпраці з окупантами.

Сам процес відбудови житла досі не розпочався, грошей за зруйноване житло також не виплачують. Окупанти зносять зруйновані будівлі, проте постраждалим мешканцям варіанти для переселення не надають. Хіба що пропонують переселитися у помешкання місцевих мешканців, які виїхали через війну.