Польща включила антивоєнну гру This War of Mine у позакласну шкільну програму

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Jorge Figueroa / Flickr

Міністерство науки та вищої освіти Польщі включило антивоєнний симулятор виживання This War of Mine польської студії 11 bit studios до шкільної програми позакласного читання.

Для вчителів підготували детальний план лекцій, що дозволяє впровадити гру у навчальний процес. Також підготовлена інформаційна брошура на 62 сторінки, яка присвячена життю людей під час окупації на прикладі This War of Mine та збірки письменника Тадеуша Боровського «Прощання з Марією. Оповідання». На її основі учні (старшокласники) зможуть зробити висновки після лекцій.

This War of Mine можна завантажити на сайті уряду Польщі.