Україна подала новий позов до ЄСПЛ проти росії. Він стосується цивільного населення

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Україна подала позов проти росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), звинувативши рф у військовому вторгненні та цілеспрямованих атаках на громадянське населення, що порушує міжнародне право.

У пресрелізі суду сказано, що скаргу було прийнято 23 червня. Голова ЄСПЛ Роберт Спано передав справу до четвертої секції суду і поінформував про це росію.

У позові йдеться про масові порушення прав людини, скоєні рф на території України, а також про вбивства та затримання цивільних і руйнування тисяч об’єктів власності, що спричинило потік біженців.

У повідомленні зазначається, що цій справі передували чотири інші подання України до ЄСПЛ та близько 8 500 індивідуальних скарг.

Загалом Україна у ЄСПЛ звинувачує росію у порушенні цілої низки прав. Зокрема, це право на життя (ст. 2 Європейської конвенції з прав людини), заборона тортур та нелюдського поводження (ст. 3), заборона рабства та примусової праці (ст. 4), право на свободу та безпеку (ст. 5), право на повагу до приватного та сімейного життя ( ст. 8), свобода релігії (ст. 9), свобода вираження поглядів (ст. 10), свобода зборів (ст. 11), право на ефективний засіб правового захисту (ст. 13) та заборону дискримінації (ст. 14). Крім того, росія звинувачується у порушенні права на освіту, права на свободу пересування та заборони на висилку зі своєї країни.