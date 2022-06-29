Російська армія за останню добу втратила ще 200 своїх бійців

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Getty Images / «Бабель»

Станом на 29 червня російська армія у війні проти України втратила 35 450 військових — за останню добу додалися 200.

Про це свідчать дані Генерального штабу України.

Також росія втратила:

1 572 танки (+5 за останню добу);

3 720 бойових броньованих машин (+16);

781 артилерійську систему (+3);

246 реактивних систем залпового вогню (+3);

103 засоби ППО (+1);

217 літаків;

185 гелікоптерів;

640 дронів (+4),

142 крилаті ракети (+3);

14 кораблів/катерів;

2 598 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+9);

61 одиницю спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському напрямку.