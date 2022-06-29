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Російська армія за останню добу втратила ще 200 своїх бійців

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Станом на 29 червня російська армія у війні проти України втратила 35 450 військових — за останню добу додалися 200.

Про це свідчать дані Генерального штабу України.

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Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському напрямку.