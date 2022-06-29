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Ранкове зведення Генштабу: Війська рф намагаються оточити Лисичанськ, наступають на Бахмутському напрямку та штурмують Слов’янський напрямок

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію на 06:00 щодо російського вторгнення. Війська рф і надалі намагаються оточити Лисичанськ, із частковим успіхом наступають на Бахмутському напрямку та ведуть штурм на Слов’янському напрямку.