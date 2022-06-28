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Ситуація на фронті 28 червня: росіяни масово обстрілюють Харківщину та хочуть взяти під контроль трасу Бахмут — Лисичанськ — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Російські окупанти масово обстрілюють Харківщину та Херсонщину. На Донбасі вони намагаються наступати на Лисичанськ та взяти під контроль трасу Бахмут — Лисичанськ. Також вони пробують штурмувати в напрямку Словʼянська, але невдало.

Ситуацію на фронтах 28 червня дивіться на мапах «Бабеля».

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