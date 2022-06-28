Уряд дав згоду на звільнення голови Херсонської області Геннадія Лагути
- Автор:
- Олег Панфілович
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Кабінет міністрів погодив звільнення голови Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагути.
Про це повідомив представник Верховної Ради в уряді Тарас Мельник.
Крім того, Кабмін призначив головою Державної служби з питань праці Ігоря Дегнеру. Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський звільнив тодішнього голову Херсонської облдержадміністрації Сергія Козиря та призначив на його місце Геннадія Лагуту.