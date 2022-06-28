ЄС поставить Україні 90 вантажівок підвищеної прохідності для потреб ЗСУ

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Європейський Союз розпочинає постачання Україні 90 вантажівок для потреб Збройних сил. Вони будуть мати підвищену прохідність.

Про це пише пресслужба представництва ЄС в Україні.

«ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Цей пакет допомоги є частиною загального пакету вартістю в €31 мільйон. Загалом Євросоюз планує надати інженерне обладнання, медичне обладнання, засоби логістики, тощо.