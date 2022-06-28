У Польщі запустили збір коштів на безпілотник Bayraktar для ЗСУ

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У Польщі запустили збір коштів на ударний безпілотник Bayraktar для ЗСУ, повідомив польський журналіст Славомір Сераковський.

«Литовці миттєво зібрали кошти, і компанія, яка виробляє Bayraktar, вирішила подарувати один Україні, а зібрані гроші використати для допомоги населенню. Пізніше те саме повторилося з наступними трьома! Тепер настала наша черга», — написав він.

Збір коштів триватиме 30 днів. Необхідно зібрати 4,5 мільйона злотих (уже зібрали 49 тисяч злотих).