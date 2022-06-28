У Миколаївській області відбувся обмін полоненими. Україні повернули 16 військових

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У Миколаївській області відбувся обмін полоненими між Україною та росією черговий обмін за формулою «17 на 15».

Про це повідомляє українська військова розвідка.

Обмін провели у вівторок, 28 червня. Додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдатів, а також один цивільний. Пʼятеро звільнених важкопоранені та потребують негайного лікування.

Загалом це 13-й обмін полоненими між країнами.