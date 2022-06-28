СБУ затримала корегувальників російських ракет по Києву, Бахмуту та Яворівському полігону на Львівщині

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Контррозвідка СБУ викрила та затримала агентів рф, які корегували російські ракетні удари по різних регіонах України.

Про це повідомляє речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Зокрема, українські правоохоронці затримали агента російських спецслужб, який корегував ракетні удари по Києву. Після обстрілів він «доповідав» про їх результати своєму куратору з рф і надсилав фотоматеріали з місця. Серед обʼєктів, по яким цілили російські війська, був стратегічно важливий оборонний завод.

Ворожим агентом виявився працівник одного з машинобудівних підприємств. Він висловлював підтримку росіянам серед колег і заперечував злочини рф, зокрема обстріли українських міст.

Ще одного прихильника російської агресії викрили на одному з київських держпідприємств. Він розсилав колегам проросійські матеріали через Telegram, в яких виправдовував агресію рф нібито для «захисту Донбасу».

У чоловіка виявили мобільні телефони з доказами злочинних дій, вогнепальну зброю та електронні носії зі службовою документацією.

У Донецькій області затримали російського агента, який збирав розвіддані щодо позицій українських військ у районі Бахмуту. Встановлено, що зрадника завербували в червні цього року для підривної діяльності на східному фронті.

Для передачі інформації він використовував заздалегідь визначені канали закритого звʼязку.