Російські військові затримали мера Херсона Ігоря Колихаєва

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Військові рф затримали мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Про це коротко повідомила його радниця Галина Ляшевська. Деталі затримання поки невідомо.

Наприкінці квітня мером окупованого Херсона «призначили» депутата міської ради Олександра Кобця.

Колихаєв 25 квітня повідомив що до будівлі Херсонської міськради увійшли озброєні люди, забрали ключі, змінили охорону ради на свою. Наступного дня співробітникам представили «нового голову адміністрації» та запропонували співпрацю з окупантами. Колихаєв заявив, що відмовився від пропозиції, але залишився жити у Херсоні.