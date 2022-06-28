Радбез ООН сьогодні збереться на засідання через ракетний удар по Кременчуку

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Рада безпеки ООН збереться сьогодні, 28 червня, на засідання через ракетний удар росії по Кременчуку.

Про це повідомили речник генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік та постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд.

Дюжаррік сказав, що засідання пройде на прохання України, передає «Радіо Свобода».

Представниця США заявила про необхідність продовжувати притягувати росію до відповідальності. «Огидно. Абсолютно огидно. Рада безпеки збереться завтра, щоб обговорити звірства Росії проти мирних жителів, — написала вона у Twitter.