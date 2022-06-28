Розбір завалів «Амстору» в Кременчуці триває. Ще 36 людей вважаються зниклими безвісти

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У місті Кременчук Полтавської області продовжують розбирати завали торгово-розважального центру «Амстор», куди 27 червня вдарила російська ракета. Станом на ранок 28 червня вже відомо про 18 загиблих, ще 36 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив глава Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

Пошуки людей тривають, а постраждалим надають всю необхідну допомогу: 59 людей звернулись по медичну допомогу, 25 з них шпиталізували. Загалом розібрали більшу частину завалів ТРЦ, пожежі немає. Понад тисяча людей працювали над цим усю ніч.