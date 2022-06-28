Канада запровадить додаткові санкції проти росії та білорусі. Також під санкції потрапляють 15 українців

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UN Women / Flickr

Канада запровадить додаткові санкції проти росії та білорусі. Крім того, під санкції потрапляють 15 українців.

Про це оголосив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Ці нові дії, які ґрунтуються на і без того широкому режимі санкцій уряду Канади, включають:

накладення обмежень на шість фізичних та 46 юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором росії;

запровадження санкцій проти 15 українців, які підтримують російську окупацію України;

введення санкції проти 13 державних представників і посадовців оборонного сектора, і двох організацій в білорусі.

Премʼєр-міністр також оголосив про намір Канади ввести санкції проти спонсорованих державою агентів дезінформації та пропаганди та організацій, підконтрольних високопосадовцям російського уряду, щоб протидіяти дезінформації кремля, яку він використовує для виправдання неспровокованої війни в Україні.

Канада також вживе додаткових і негайних заходів щодо заборони експорту певних передових технологій, які можуть покращити внутрішні оборонні можливості росії, включаючи квантові комп’ютери та передове виробниче обладнання, пов’язані з ними компоненти, матеріали, програмне забезпечення та технології.

Канада також заборонила експорт передових технологій і товарів, які можуть бути використані у виробництві зброї, до білорусі, а також імпорт і експорт широкого спектра предметів розкоші між Канадою та білоруссю.

Нарешті, в координації зі США, Великобританією та Японією, прем’єр-міністр оголосив про намір Канади ввести заборону на імпорт певних золотих товарів з росії, виключивши цей товар з офіційних міжнародних ринків і ще більше ізолюючи росію від міжнародних ринків та фінансової системи.