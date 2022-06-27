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Ситуація на фронті 27 червня: росіяни намагаються оточити Лисичанськ, а ЗСУ просуваються на Херсонщині — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Anatolii Stepanov / Getty Images

Російські війська намагаються оточити Лисичанськ з південного сходу та півдня. Вони закріплюються південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Водночас ЗСУ поступово просуваються на Херсонщині, зокрема в районі Високопілля.

Про ситуацію на фронтах 27 червня дивіться на мапах «Бабеля».

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