«Зворушені солідарністю і рішучістю». Виробник Bayraktar безкоштовно передасть українським військовим три безпілотники

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Компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три безпілотники Bayraktar TB2 Збройним силам України. Так компанія відреагувала на збір українцями 600 мільйонів гривень для придбання чотирьох таких безпілотників.

Про це компанія повідомила у Twitter.

«Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів» — повідомила компанія.

22 червня волонтер і шоумен Сергій Притула оголосив всенародний збір коштів на купівлю трьох безпілотників Bayraktar для потреб Повітряних сил ЗСУ. За одну добу українці зібрали 296 мільйонів гривень, що з додатковим внеском фонду Притули еквівалентно двом БПЛА.

24 червня Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar.