США запровадили мито у 35% на дозволені товари з росії

Новини

Al Drago / Stringer

Президент США Джо Байден підписав закон, який запроваджує 35% мита на імпорт товарів з росії.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Йдеться про товари, які не заборонені санкціями. Мита зросли в результаті призупинення торгового статусу найбільшого сприяння щодо росії через війну проти України. 26 червня у Німеччині відбувся саміт лідерів «Великої сімки». Тоді Джо Байден повідомив, що лідери G7 узгодили ембарго на російське золото. В той же день Японія запровадила додаткові санкції проти росії і заборонила імпорт російського золота.

27 червня Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала нові санкції проти росії, які запровадять країни G7. Вони торкнуться оборонної промисловості, ланцюжків поставок, послуг і технологій, а також сотень фізосіб та компаній.