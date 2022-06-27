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Вечірнє зведення Генштабу: Ворог закріплюється на південних підступах до Лисичанська

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 18:00 понеділка, 27 червня: