Зеленський цього тижня візьме участь у саміті НАТО

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NATO / Website

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться цього тижня в Мадриді.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Українська влада та народ продовжують чинити опір жорстокій загарбницькій війні росії. Їхня сміливість і цілеспрямованість є джерелом натхнення. І я вітаю той факт, що Президент Зеленський приєднається до нас на саміті НАТО», — зазначив Столтенберг. При цьому генсек не уточнив, чи буде український президент фізично присутній на саміті.

За словами Столтенберга, на саміті в Мадриді буде узгоджений комплексний пакет допомоги Україні. «На саміті ми узгодимо посилений Комплексний пакет допомоги Україні. Це включатиме суттєву підтримку в таких сферах, як безпечні комунікації, системи захисту від дронів та пальне», — додав генсек НАТО.