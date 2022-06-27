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Ігор Гора /«Бабель»

В Одесі на пляжах створять безпечні ділянки для відпочивальників, оскільки попри небезпеку, потік людей на пляжі збільшується, а поліція та муніципальна варта не справляються з такою кількістю людей.

Про це повідомили у пресслужбі мерії.

«Ми зараз розробляємо проєкт створення безпечних ділянок на пляжах, де будуть встановлені спеціальні захисні сітки. Також плануємо поставити додаткові спостережні вежі», — сказав Труханов.