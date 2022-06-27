Газета The Times розповіла про український батальйон «Шаман», який проводив рейди в росії

Новини

Kate Ban / «Бабель»

Британська газета The Times розповіла про український батальйон «Шаман» — елітний підрозділ українських спецпризначенців, який кілька разів висаджувався в глибокому тилу ворога (росії).

Місія батальйону — знищення інфраструктури, життєво важливої для військових дій кремля. The Times пише, що рейдів було кілька. У них брали участь двоє оперативників, з якими і поспілкувались журналісти, та офіцер розвідки. Їх закидали на територію росії вночі на гвинтокрилах, перетинали кордон вони на малій висоті.

«Ми відправляємо їх на виконання найскладніших завдань, тому що вони найкращі та найсміливіші. Вони є вкрай важливими для військових операцій», — сказав розвідник на умовах анонімності. У батальйон приймають тих, хто проходить виснажливі випробування. Бійці також мають навички дайвінгу, стрибків з парашутом та альпінізму.

The Times пише, що наявність таких рейдів допомагає пояснити диверсії на російських нафтопереробних заводах, складах боєприпасів та мережах звʼязку.

«Найцікавіші місії в тилу ворога: встановлення вибухівки за лінією фронту, за кордоном», — розповів військовий із позивним «Двадцять два». За словами іншого, «Красавчика», росіяни не знають, що відбувалося під час таких рейдів: «Вони часто не можуть повірити, що ми були там».

Проте елітний загін спецпризначення займається не лише рейдами в тилу. До їхніх завдань також входить координація менш досвідченої піхоти та участь у боях в Україні. Зокрема, вони «зустрічали» російських спецпризначенців на аеродромі «Антонов» у Гостомелі, зачищали село Мощун під Києвом, брали участь у всіх важливих боях у столичному регіоні та переслідували росіян, коли вони тікали до білорусі через Чорнобильську зону відчуження.

Газета пише, що бійці батальйону «Шаман» також були присутні в Афганістані влітку 2021 року і заслужили славу вершків українських спецпризначенців. Імовірно, ідеться про «зухвалу» спецоперацію українських військових з евакуації біженців із Кабулу. Тоді українські військові увійшли до Кабулу пішки — ось детальніше про цю спецоперацію.