ІТ-армія атакувала понад 4 200 російських сайтів за 4 місяці війни

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Із 26 лютого по 26 червня ІТ-армія, яка обʼєднує хакерів з усього світу, атакувала більше ніж 4 200 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.

На третій день повномасштабного російського вторгнення понад 250 тисяч хакерів-добровольців обʼєдналися в ІТ-армію, щоб щодня влаштовувати масові атаки на російські онлайн-ресурси.

Регулярні DDoS-атаки зупинили роботу сайтів державних установ рф. Росіяни не могли отримати держпослуги, провести фінансові операції в онлайн-банкінгу, абітурієнти не могли подати заявку онлайн до вишів, а судові процеси в регіонах призупинилися.

Під ударом ІТ-армії опинився економічний форум росіян, сайти національних і регіональних ЗМІ та онлайн-телебачення, а також Rutube. Кіберактивісти зашкодили виступу путіна, а також вивели з ладу ЗМІ, щоб ті не поширювали пропаганду.