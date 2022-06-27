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Втрати росіян в Україні сягнули 35 тисяч вбитими

Автор:
Анна Холоднова
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Станом на 27 червня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 35 000 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російська армія втратила: