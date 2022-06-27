Втрати росіян в Україні сягнули 35 тисяч вбитими
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 27 червня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 35 000 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, російська армія втратила:
- 1 552 танки;
- 3 687 бойових броньованих машин;
- 771 артилерійську систему;
- 243 реактивні системи залпового вогню;
- 101 засіб протиповітряної оборони;
- 217 літаків;
- 184 гелікоптери;
- 2 575 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 14 кораблів/катерів;
- 636 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 60 одиниць спеціальної техніки;
- 139 крилатих ракет.