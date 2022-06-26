Лідери G7 пообіцяли безстроково підтримувати Україну у війні з росією

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Boris Johnson / Twitter

Лідери G7 на саміті в Баварії пообіцяли безстроково підтримувати Україну у війні з росією, йдеться у тексті проєкту заяви з їхнього саміту в Баварії.

Про це пише Bloomberg.

«Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно», — йдеться у тексті проєкту заяви.

Лідери G-7 також зважують можливість використання доходів від мит ​​на імпорт з росії для підтримки України.

Сьогодні у Німеччині в Альпах у замку Ельмау проходить саміт лідерів «Великої сімки». На зустрічі присутні лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Японії, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель, а також представники влади Індонезії, Індії, Сенегалу, Аргентини і ПАР. Основними темами зустрічі будуть питання війни росії проти України, продовольчої та енергетичної безпеки, а також кліматичні виклики.