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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили російські штурми в районах Долини, Курульки і Мазанівки та завдали значних втрат у районі Павлівки

Автор:
Юля Шередега
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Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. ЗСУ успішно відбили російські штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки і завдали ворогу значних втрат у районі Павлівки.