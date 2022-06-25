Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відійшли від Сєвєродонецька і прилеглих сіл, в інших місцях штурми росіян відбили

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Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 25 червня. Так, українські війська відійшли від міста Сєвєродонецьк та прилеглих сіл і селищ — Сиротиного, Воронового та Борівського, там вже закріплюються російські окупанти.

Українські військові відбили всі наступи та штурми росіян у напрямках міст Покровське, Нью-Йорк та Марʼїнка. Окупанти відійшли.