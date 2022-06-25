Українські військові відійшли з Сєвєродонецька. Його окупували росіяни

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Getty Images / «Бабель»

Російська армія окупувала місто Сєвєродонецьк Луганської області, українські військові відійшли на більш укріплені позиції.

Про ситуацію увечері 25 червня повідомив голова військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

«Місто повністю під окупацією російської федерації, яка намагається вже там наводити свої порядки — призначили «коменданта», який збирає якийсь актив. Місто настільки знищене, що людям важко буде справлятись із цією ситуацією», — розповів Стрюк.

Цивільні, які ховались на території заводу «Азот», частково залишають його, з ними знімають пропагандистські ролики. Стрюк заявив, що вони потребують медичної і психологічної допомоги. Зараз можливості виїхати з міста на підконтрольну Україні територію немає, тільки на окуповані.