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Росіяни обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів» у Харкові

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У Харкові внаслідок чергових обстрілів російської армії пошкоджено ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів». Попередній огляд показав, що рашисти пошкодили будівлі та інфраструктуру промислового майданчика.

Обстріл стався у суботу, 25 червня, повідомляє Держатомрегулювання.

Зокрема пошкоджено:

Персонал продовжує оглядати будівлі та обладнання, але їм заважає постійна небезпека нових обстрілів.

Наразі ситуація на «Джерелі нейтронів» така: ядерну установку перевели в глибокий підкритичний стан, оперативний персонал контролює ситуацію, радіаційний фон в експериментальній залі в межах норми.