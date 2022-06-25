У Міноборони заявили, що повідомлення в соцмережах зірвали військову операцію ЗСУ щодо Сєвєродонецька

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Повідомлення в соціальних мережах про те, що українські військові відходять від Сєвєродонецька, зірвали військову операцію ЗСУ — вони не встигли доробити заплановане.

Про це в суботу, 25 червня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це в соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції — як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька, коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане», — заявила Маляр.

Вона пояснила, що одночасно з виходом або заходом у місто військові паралельно виконують декілька завдань, і важливо це робити в умовах інформаційної тиші.