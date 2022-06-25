У Міноборони заявили, що повідомлення в соцмережах зірвали військову операцію ЗСУ щодо Сєвєродонецька
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Повідомлення в соціальних мережах про те, що українські військові відходять від Сєвєродонецька, зірвали військову операцію ЗСУ — вони не встигли доробити заплановане.
Про це в суботу, 25 червня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це в соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції — як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька, коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане», — заявила Маляр.
Вона пояснила, що одночасно з виходом або заходом у місто військові паралельно виконують декілька завдань, і важливо це робити в умовах інформаційної тиші.
- 24 червня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай оголосив, що українські військові отримали наказ відійти від Сєвєродонецька.
- 25 червня керівник Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк заявив, що ЗСУ майже вийшли з міста на більш укріплені позиції. Окупанти не взяли місто в блокаду, тому відійшли всі підрозділи, які мали відійти.