У Тихому океані на глибині 6,9 тисячі метрів знайшли есмінець часів Другої світової війни. Це найглибша кораблетроща у світі

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Група дослідників знайшла у Філіппінському морі на глибині 6 895 метрів американський ескортний есмінець USS Samuel B. Roberts (DE-413), який затонув 25 жовтня 1944 року під час боїв з японським флотом. Тоді 89 членів екіпажу корабля загинули.

Як пише ВВС, DE-413 знайшли 22 червня. Есмінець став найглибшим затонулим ідентифікованим кораблем, який коли-небудь знаходили. Раніше такий статус мав есмінець USS Johnston (DD-557), який загинув у тій же битві, що й DE-413. Корпус USS Johnston знайшли на глибині 6 469 метрів.

Дослідники обстежили USS Samuel B. Roberts за допомогою підводних камер. Виявилось, що корабель розколовся на дві частини, між якими зараз відстань 10 метрів. Загалом його гарматні башти і частина палуби збереглися.