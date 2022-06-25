Компанія Microsoft випустила звіт щодо кібератак після початку війни в Україні

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Компанія Microsoft випустила звіт про активність російських хакерів від початку війни в Україні. Відповідно до нього, росія застосовує великомасштабні кібератаки для підтримки вторгнення, багато з яких зазнали невдачі.

Нове дослідження показало, що хоча більшість недавньої кіберактивності росії була зосереджена в Україні, ще у 42 країнах виявили щонайменше 128 мережевих вторгнень. Тільки 37 із них (29%) були вдалими. Серед успішних проникнень лише чверть (девʼять зі 128 спроб атак) закінчилися викраденням даних.

Пʼять висновків, які компанія Microsoft зробила за перші чотири місяці війни: