Головнокомандувач ЗСУ Залужний показав відео роботи HIMARS по російських цілях

Новини

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний показав відео роботи американських реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS. Вони вже бʼють ворога на передовій.

«Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі — військові обʼєкти ворога на нашій, українській, території», — заявив Залужний.