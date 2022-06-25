Головнокомандувач ЗСУ Залужний показав відео роботи HIMARS по російських цілях
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний показав відео роботи американських реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS. Вони вже бʼють ворога на передовій.
«Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі — військові обʼєкти ворога на нашій, українській, території», — заявив Залужний.
- 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші американські системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну.
- Новий пакет військової допомоги від США передбачає передачу Україні ще чотирьох систем HIMARS.