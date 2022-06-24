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Ситуація на фронті 24 червня: наступ росіян на півдні Лисичанська відбили, але вони зайшли в Гірське та Золоте — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»

Російські війська продовжують наступати у Луганській області і намагалися штурмувати південні околиці Лисичанська, але штурм відбили. Водночас російські війська зайшли в Гірське та Золоте. Крім цього, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ отримали наказ відходити з Сєвєродонецька.

Про ситуацію на фронті 24 червня дивіться на картах «Бабеля».

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