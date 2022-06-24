Ситуація на фронті 24 червня: наступ росіян на півдні Лисичанська відбили, але вони зайшли в Гірське та Золоте — на мапах «Бабеля»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Російські війська продовжують наступати у Луганській області і намагалися штурмувати південні околиці Лисичанська, але штурм відбили. Водночас російські війська зайшли в Гірське та Золоте. Крім цього, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ отримали наказ відходити з Сєвєродонецька.

Про ситуацію на фронті 24 червня дивіться на картах «Бабеля».

Харківська область

Генштаб повідомляє, що росіяни намагаються утримувати території на північ від Харкова, щоб не дати ЗСУ вийти на держкордон;

водночас росіяни намагаються локально контрнаступати, зокрема в районах Тернової та Рубіжного і біля Дементіївки;

окупанти готуються до наступу на напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ;

армія рф спробувала наступати на Вірнопілля та Курульку, але невдало.

Браузер не підтримує відео «Бабель»

Донбас

російська армія досі намагається прорвати оборону ЗСУ на рубежі Краснопілля — Богородичне в напрямку на Слов’янськ;

окупанти провели дистанційне мінування села Долина біля Краснопілля;

ЗСУ розпочали відводити війська із Сєвєродонецька та навколишніх сіл;

окупанти повністю оточили та зайшли в Гірське і Золоте;

росіяни намагалися штурмувати південні околиці Лисичанська, але наступ відбили. Тривають бої за Вовчояворівку;

армія рф завдала ракетного удару зі стратегічних бомбардувальників по Костянтинівці;

продовжуються обстріли сіл уздовж траси Бахмут — Лисичанськ;

росіяни спробували наступати з Миронівки в бік Вуглегірської ТЕС, але зазнали втрат і відійшли;

також вони знову намагалися наступати в Мар’їнці — і знову невдало;

на південь від Вугледару ЗСУ, найімовірніше, звільнили село Павлівка. Туди вперше змогли заїхати волонтери та евакуювати людей. Тривають бої на південь від села.

Браузер не підтримує відео «Бабель»

Браузер не підтримує відео «Бабель»

Південь

на півдні тривають артилерійські дуелі без просування жодної зі сторін.

Браузер не підтримує відео «Бабель»

Херсонщина

у Херсонській області внаслідок контрнаступу ЗСУ росіяни відійшли зі своїх позицій у бік села Ольгине, що неподалік Високопілля. Звідки саме відійшли окупанти — Генштаб не повідомляє.