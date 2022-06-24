Притула: Українці за три дні зібрали 600 млн грн на чотири «Байрактари»

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Волонтер і шоумен Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar.

Про це він повідомив у Instagram.

За його словами, спочатку планувалося протягом семи днів зібрати 500 мільйонів на три «Байрактари». Проте українці зібрали 600 мільйонів, яких має вистачити на чотири таких безпілотники.