Притула: Українці за три дні зібрали 600 млн грн на чотири «Байрактари»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Волонтер і шоумен Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar.
Про це він повідомив у Instagram.
За його словами, спочатку планувалося протягом семи днів зібрати 500 мільйонів на три «Байрактари». Проте українці зібрали 600 мільйонів, яких має вистачити на чотири таких безпілотники.
- Притула 22 червня оголосив всенародний збір коштів на купівлю трьох безпілотників Bayraktar для потреб Повітряних сил ЗСУ. За одну добу українці зібрали 296 мільйонів гривень, що з додатковим внеском фонду Притули еквівалентно двом БПЛА.