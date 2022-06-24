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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм околиць Лисичанська та змусили ворога відступати на Херсонщині

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Оперативна інформація від Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 24 червня: