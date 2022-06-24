Війська рф уранці атакували Миколаїв з напрямку окупованої Херсонщини та пошкодили цивільне автопідприємство

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Війська рф уранці атакували Миколаїв і пошкодили територію та кілька автівок цивільного автопідприємства. Унаслідок вчорашнього обстрілу Миколаївщини загинула одна людина.

Про це повідомили в ОК «Південь».

На Миколаївщині вчора ввечері унаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, чотири зазнали поранень. Зруйновано один будинок, кілька житлових будинків пошкоджено.

Уранці Миколаїв і передмістя атакували з важкої ствольної артилерії та, імовірно, ракетного комплексу «Точка-У» з напрямку окупованих територій Херсонщини.

Пошкоджено територію та кілька автівок цивільного автопідприємства.

«Намагаючись поцілити в одну з телевеж, рашисти епічно вчергове влучили у вуличну вбиральню», — йдеться в повідомленні.

На Херсонщині російські війська використовують всю наявну зброю, унаслідок чого в захоплених населених пунктах знищені сотні будинків та обʼєктів інфраструктури. У деяких окупованих селах відбулася ротація російських вояків, тож нові військові вдираються та оселяються в будинках людей, які евакуювалися.

У багатьох окупованих громадах ситуація критична. Через бойові дії села напівпорожні, усі школи, садки та лікарні знищені або заміновані рашистами. Більшість підприємств та установ області захоплені, багато з них пошкоджені та знищені.