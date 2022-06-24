Війська рф уранці атакували Миколаїв з напрямку окупованої Херсонщини та пошкодили цивільне автопідприємство
- Автор:
- Юля Шередега
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Getty Images
Війська рф уранці атакували Миколаїв і пошкодили територію та кілька автівок цивільного автопідприємства. Унаслідок вчорашнього обстрілу Миколаївщини загинула одна людина.
Про це повідомили в ОК «Південь».
На Миколаївщині вчора ввечері унаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, чотири зазнали поранень. Зруйновано один будинок, кілька житлових будинків пошкоджено.
Уранці Миколаїв і передмістя атакували з важкої ствольної артилерії та, імовірно, ракетного комплексу «Точка-У» з напрямку окупованих територій Херсонщини.
Пошкоджено територію та кілька автівок цивільного автопідприємства.
«Намагаючись поцілити в одну з телевеж, рашисти епічно вчергове влучили у вуличну вбиральню», — йдеться в повідомленні.
На Херсонщині російські війська використовують всю наявну зброю, унаслідок чого в захоплених населених пунктах знищені сотні будинків та обʼєктів інфраструктури. У деяких окупованих селах відбулася ротація російських вояків, тож нові військові вдираються та оселяються в будинках людей, які евакуювалися.
У багатьох окупованих громадах ситуація критична. Через бойові дії села напівпорожні, усі школи, садки та лікарні знищені або заміновані рашистами. Більшість підприємств та установ області захоплені, багато з них пошкоджені та знищені.
- Удень 22 червня росіяни вдарили по Миколаєву сімома ракетами.
- Сьогодні глава Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім заявив, що жодної термінової евакуації з обласного центру не проводять. Навпаки, ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку. Цю заяву він зробив після слів мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, який порекомендував містянам виїхати, щоб уберегтися. Мер також сказав, що ситуація в місті «погана», оскільки через постійні обстріли вже загинули 111 людей.