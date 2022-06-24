Війська росії мінують підходи до портів Одеси та Очакова, а також гирло Дніпра
- Автор:
- Костя Андрейковець
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За даними розсекречених даних розвідки США, Військово-морські сили росії отримали наказ замінувати підходи до портів Одеси та Очакова, а також гирло річки Дніпро, щоб заблокувати експорт зерна.
Про це пише The Guardian з посиланням на дані.
Вказано, що гирло Дніпра вже мінують. Розвідка вважає, що росія цілеспрямовано відсікає та перекриває морське сполучення з Україною. Все вказує на те, що морська блокада України — це стратегія рф.
Влада росії офіційно заперечує встановлення мін навколо портів Чорного моря.
Крім того, США оприлюднили супутникові знімки, які показують наслідки російського ракетного удару 4 червня по другому найбільшому в Україні зерновому терміналу біля Миколаєва.
«Знищено три силосні станції та конвеєрну систему, що забезпечує завантаження зерна на судна. Через цю атаку потужність терміналу знизилася щонайменше на третину», — зазначило джерело видання.