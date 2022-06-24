СБУ викрила агентурну мережу російської розвідки. До неї входив народний депутат України Андрій Деркач

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Петро Журавель / Wikipedia

Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу рф, котра повинна була допомагати ворогу захопити Україну.

До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач, який, за даними слідства, курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Стосовно народного депутата розпочато досудове розслідування.

Оперативну розробку мережі вели давно, але остаточно СБУ нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Власне, він, будучи негласним співробітником ГУ ГШ рф із позивним «Ветеран», був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами рф і Деркачем.

За словами Колєснікова, Деркача завербували у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ — начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв.

Нардеп, зокрема, отримував кошти від кремля для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по $3—4 мільйони раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача.

Сам Колєсніков після затримання пішов на угоду зі слідством і дав багато цікавих свідчень. У травні суд вже оголосив йому вирок за державну зраду. Відтак він розповів деталі діяльності мережі та відведену їй роль у підготовці до повномасштабної війни.

«Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ЧОПи («частные охранные предприятия») повинні були забезпечувати проходження техніки, сісти на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста», — деталізує Колєсніков.

За його словами, ГРУ при захопленні столиці планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території білорусі, а звідти просунутися до Києва, захопити урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду. Однак ці плани були повністю зруйновані Силами оборони.