Армія рф вдарила ракетами по спорткомплексу в Харкові
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Харкові в ніч на 24 червня російські війська завдали ракетного удару по спортивному комплексу одного з навчальних закладів. У зруйнованій будівлі почалася пожежа.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Вогонь охопив площу приблизно 200 квадратних метрів.
За фактом ракетного удару розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).
Першочергові слідчі дії проводить поліція, надалі матеріали кримінального провадження передадуть за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.
- Наразі масова евакуація із Харкова не потрібна, оскільки ЗСУ тримають позиції на всіх напрямках.