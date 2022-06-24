«Працює весь набір артилерії». ЗСУ залишаються на позиціях Лисичанська, але обстріли не вщухають

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Російські війська наступають по всіх напрямках у районі Сєвєродонецька і Лисичанська, застосовуючи авіацію та ракети «Точка-У».

Про це в коментарі «Радіо Свобода» розповів голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко.

«Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут — Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села — Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське. Скрізь обстріли, бойові дії», — зазначив Роман Власенко.

За його словами, українські війська досі перебувають у Сєвєродонецьку, на вихід з міста знадобиться час.

«Це не питання години або дня. Це може зайняти деякий час», — сказав Роман Власенко і наголосив, що про відступ з Лисичанська наразі не йдеться.

За його підрахунками, наразі в Сєвєродонецьку залишаються 7—8 тисяч жителів, у Лисичанську — 10 тисяч. До широкомасштабного вторгнення росії в кожному з цих міст проживало по 100 тисяч людей.