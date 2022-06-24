У Херсоні підірвали авто колаборанта дмитра савлученка. Він загинув на місці

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В окупованому Херсоні підірвали автомобіль колаборанта дмитра савлученка, він загинув на місці. Інцидент стався вранці 24 червня.

Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

Савлученко — так званий начальник «Департаменту сімʼї, молоді та спорту Херсонської ВЦА». Він почав співпрацювати з окупантами після повномасштабного вторгнення росії.

Окупаційна адміністрація Херсону також заявляє, що савлученко загинув на місці.