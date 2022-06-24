У Херсоні підірвали авто колаборанта дмитра савлученка. Він загинув на місці
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
В окупованому Херсоні підірвали автомобіль колаборанта дмитра савлученка, він загинув на місці. Інцидент стався вранці 24 червня.
Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.
Савлученко — так званий начальник «Департаменту сімʼї, молоді та спорту Херсонської ВЦА». Він почав співпрацювати з окупантами після повномасштабного вторгнення росії.
Окупаційна адміністрація Херсону також заявляє, що савлученко загинув на місці.
- 22 червня в Херсоні підірвали авто нардепа-колаборанта олексія ковальова. Живий він чи ні — наразі невідомо. Перед цим у Херсоні невідомі розстріляли трьох російських військових, які прийшли до кафе за шашликом.