Новини

Російська армія за 4 місяці війни втратила понад 34 500 своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Станом на 8 червня російська армія у війні проти України втратила 34 530 військових — за останню добу додалися 100.

Про це свідчать дані Генерального штабу України.

Також росія втратила:

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Словʼянському і Бахмутському напрямках.