Російська армія за 4 місяці війни втратила понад 34 500 своїх військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Станом на 8 червня російська армія у війні проти України втратила 34 530 військових — за останню добу додалися 100.
Про це свідчать дані Генерального штабу України.
Також росія втратила:
- 1 507 танків (+3 за останню добу);
- 3 637 бойових броньованих машин (+5);
- 759 артилерійських систем (+3);
- 241 реактивну систему залпового вогню (+1);
- 99 засобів ППО;
- 216 літаків;
- 183 гелікоптери;
- 622 дрони (+2),
- 137 крилатих ракет;
- 14 кораблів/катерів;
- 2 553 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+5);
- 60 одиниць спеціальної техніки.
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Словʼянському і Бахмутському напрямках.