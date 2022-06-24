Російська армія за 4 місяці війни втратила понад 34 500 своїх військових

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Станом на 8 червня російська армія у війні проти України втратила 34 530 військових — за останню добу додалися 100.

Про це свідчать дані Генерального штабу України.

Також росія втратила:

1 507 танків (+3 за останню добу);

3 637 бойових броньованих машин (+5);

759 артилерійських систем (+3);

241 реактивну систему залпового вогню (+1);

99 засобів ППО;

216 літаків;

183 гелікоптери;

622 дрони (+2),

137 крилатих ракет;

14 кораблів/катерів;

2 553 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+5);

60 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Словʼянському і Бахмутському напрямках.