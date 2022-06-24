Інститут вивчення війни: Білорусь навряд нападе на Україну, а росія досягла значних успіхів у районі Сєвєродонецька

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Білорусь навряд нападе на Україну від імені росії, адже у неї для цього недостатньо сил, а за останні кілька днів окупанти досягли значних успіхів у районі Сєвєродонецьк — Лисичанськ.

Про це ідеться у зведенні Інституту ведення війни (ISW).

Так, білорусь і росія зберігають тісне військове співробітництво, а білоруські навчання, імовірно, частково спрямовані на те, щоб загрожувати Україні. Однак малоймовірно, що білорусь вступить у війну в Україні від імені росії. Як раніше оцінював ISW, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, неспроможен дозволити собі залучити і до того обмежені військові ресурси у війну через «внутрішні наслідки». Білоруські сили без підтримки навряд чи будуть ефективними, а росія не має резервів, необхідних для нового наступу на Київ.

Державна прикордонна служба України попередила 23 червня, що білоруські сили можуть здійснювати провокації вздовж кордону з Україною на тлі навчань. Крім цього, міністр оборони білорусі віктор хренін зустрівся 23 червня в Москві з міністром оборони росії сергієм шойгу, щоб обговорити поточні двосторонні військові угоди. Також користувачі білоруських соціальних мереж повідомляли, що 21 та 22 червня російські літаки доставили в аеропорт Гомел. щонайменше 16 ракет С-400 й один комплекс «Панцир».

Щодо ситуації на Донбасі, за останні кілька днів російські сили досягли значних успіхів у районі Сєвєродонецьк — Лисичанськ, а українські війська продовжують зазнавати великих втрат, однак переважно виконали своє завдання в бою, сповільнивши окупантів. Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай заявив 23 червня, що українським військам, можливо, доведеться відступити, щоб уникнути оточення в Лисичанську. Це свідчить про те, що українська влада створює умови для підготовки до остаточної втрати як Сєвєродонецька, так і Лисичанська. Як раніше оцінювала ISW, втрата Сєвєродонецька та Лисичанська стане важливим поворотним моментом у війні.

Українським військам протягом кількох тижнів вдавалося стягувати в цей район значну кількість російського особового складу, зброї та техніки, що, ймовірно, послабило загальні можливості російських військ, не дозволяючи їм зосередитись на більш вигідних напрямках. Російські наступальні операції, найімовірніше, призупиняться найближчими тижнями, незалежно від того, чи захоплять росіяни район Сєвєродонецьк — Лисичанськ, що, ймовірно, дозволить українським силам розпочати обережні контрнаступи. Інститут вивчення війни наголошує, що битва за Сєвєродонецьк не стане вирішальною перемогою росії.