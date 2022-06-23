США оголосили про нову військову допомогу Україні на $450 мільйонів. Вона включатиме нові HIMARS
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- Олег Панфілович
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США виділяють Україні ще $450 мільйонів військової допомоги.
Про це повідомив речник Державного департаменту Джон Кірбі.
Допомога включатиме реактивні системи залпового вогню та десятки тисяч боєприпасів для артилерії. Кірбі підкреслив, що загальна частина військової допомоги Україні з боку Штатів після російського вторгнення склала $6,1 мільярда.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські системи залпового вогню HIMARS вже прибули до України. Він подякував за це міністру оборони США Ллойду Остіну.