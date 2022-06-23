Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Thierry Monasse / Contributor
Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу.
Про це оголосив президент Європейської ради Шарль Мішель.
«Європейська рада щойно вирішила надати статус кандидата у члени Європейського Союзу Україні та Молдові. Історичний момент», — написав Мішель. Він додав, що сьогоднішнє рішення є визначальним на шляху цих країн до ЄС. Мішель привітав президентів України та Молдови, підкресливши що «в нас спільне майбутнє».
Європейська рада також офіційно визнала право Грузії на вступ до блоку і заявила, що готова надати статус кандидата, як тільки нею будуть виконані рекомендації ЄС.
- 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу, далі це рішення мають підтримати країни ЄС (голосування відбудеться на саміті 23—24 червня). Також Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ. Україна планує виконати їх до кінця 2022 року.