Новини

Thierry Monasse / Contributor

Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу.

Про це оголосив президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Європейська рада щойно вирішила надати статус кандидата у члени Європейського Союзу Україні та Молдові. Історичний момент», — написав Мішель. Він додав, що сьогоднішнє рішення є визначальним на шляху цих країн до ЄС. Мішель привітав президентів України та Молдови, підкресливши що «в нас спільне майбутнє».

Європейська рада також офіційно визнала право Грузії на вступ до блоку і заявила, що готова надати статус кандидата, як тільки нею будуть виконані рекомендації ЄС.