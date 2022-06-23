Україна подала новий позов проти росії до Європейського суду з прав людини

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Міністерство юстиції подало новий позов проти росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

У позові Україна обвинувачує російську владу в порушеннях Європейської конвенції з прав людини у звʼязку з незаконним вторгненням на суверенну територію України.

У межах цього позову Україна вимагає, окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам. На першому етапі російського військового вторгнення збитки становили щонайменше $80 мільярдів.

«Росія вчинила безліч найважчих порушень Конвенції, зокрема порушила право на життя (стаття 2), заборону катувань (стаття 3), право на свободу і недоторканність (стаття 5), право на повагу до приватного та сімейного життя (стаття 8), право на свободу думки і вираження (статті 9 і 10), свободу зібрань та асоціацій (стаття 11) й право на захист власності (ст. 1 Протоколу 1)», — йдеться в повідомленні.

Заява України спрямована на якнайшвидше припинення жахливих і масових порушень прав людини, яке вчиняє росія, і подана в інтересах як фізичних, так і юридичних осіб, які постраждали внаслідок загарбницьких дій росії в Україні.

Документ, поданий сьогодні Україною, стосується кричущих порушень росією прав людини на початковому етапі війни та описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого 2022 року до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня 2022 року.

Скарги про порушення з боку росії протягом наступного періоду будуть направлені до ЄСПЛ у подальших доповненнях до заяви.