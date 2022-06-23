Австрія вирішила скасувати обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу, тому що це виявилося неефективним

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John Twohig / Flickr

Уряд Австрії найближчим часом відмовиться від обовʼязкової вакцинації від коронавірусу, тому що це виявилося неефективним. Там зазначили, що охочих вакцинуватися не збільшилося.

Про це пише Kronen Zeitung.

Публічно про це оголосив міністр охорони здоровʼя Йоганнес Раух. За його словами, усе змінив новий штам «Омікрон», тому що він заразніший, але значно легше переноситься людиною. Тому і необхідність в вакцинації дещо знизилася.

Крім того, там зазначили, що навіть введення обовʼязкової вакцинації не збільшило кількість охочих щепитися, це питання викликало серйозні дебати у суспільстві.

Очікується, що законопроєкт про скасування обовʼязкової вакцинації схвалять у липні. Зараз же цей закон про обовʼязкові щеплення призупинений до серпня.