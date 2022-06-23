Міністр оборони Британії: У Заходу поки недостатньо боєприпасів для України на затяжну війну
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Чекачков Ігор / УНІАН
У західних союзників України недостатньо боєприпасів для підтримки українського війська у довгій війні.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише The Times.
За його словами, Британія, Євросоюз та США не були готові до тих загроз, з якими вони зіткнулися, і вже багато в чому витратили свої запаси. Воллес сказав, що західна техніка, яку передали Україні, добре себе показує, але шляхи постачання ще не налагоджені.
The Times пише, що Україна вже отримала близько 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів, але якщо ЗСУ будуть використовувати їх з такою ж інтенсивністю як армія рф, то їх вистачить на 40 днів. Після цього Україні будуть потрібні нові снаряди, які, можливо, Захід зараз поставити не зможе.
Напередодні, 20 червня, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і Бен Воллес провели переговори з виробниками озброєння щодо збільшення темпів виробництва.
- 13 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк озвучив кількість зброї, яка потрібна Україні для паритету у силах з росією. За словами Подоляка, Україні потрібно близько тисячі гаубиць калібру 155 мм, 500 танків, 300 реактивних систем залпового вогню, дві тисячі одиниць бронетехніки та тисяча дронів.
- Захід постачає Україні важку техніку та боєприпаси, однак у значно менших масштабах. Наприклад, 23 червня Міноборони України повідомило про прибуття чотирьох американських РСЗВ HIMARS.
- При цьому прем’єр Британії 22 червня заявляв, що найближчими місяцями наступ росії сповільниться, і до того моменту Україна має бути забезпечена західною зброєю, щоб перейти у контрнаступ.