Міністр оборони Британії: У Заходу поки недостатньо боєприпасів для України на затяжну війну

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Чекачков Ігор / УНІАН

У західних союзників України недостатньо боєприпасів для підтримки українського війська у довгій війні.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише The Times.

За його словами, Британія, Євросоюз та США не були готові до тих загроз, з якими вони зіткнулися, і вже багато в чому витратили свої запаси. Воллес сказав, що західна техніка, яку передали Україні, добре себе показує, але шляхи постачання ще не налагоджені.

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The Times пише, що Україна вже отримала близько 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів, але якщо ЗСУ будуть використовувати їх з такою ж інтенсивністю як армія рф, то їх вистачить на 40 днів. Після цього Україні будуть потрібні нові снаряди, які, можливо, Захід зараз поставити не зможе.

Напередодні, 20 червня, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і Бен Воллес провели переговори з виробниками озброєння щодо збільшення темпів виробництва.